So-Sein Yoga fokussiert aufs entspannte Ausatmen. Wir nützen die Schwerkraft, um Schicht für Schicht tiefer in den Körper und in den Moment zu gründen. Jede*r ist dabei aufgefordert, die Intensität des Asanas und der Atemübungen für sich anzupassen. Dein "inneres Navi" für diese achtsame selbstverantwortliche Reise wird unterstützt durch das gemeinsam gehaltene So-Sein Feld.

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